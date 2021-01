**Fisco: parte fase semestrale cashback, per extra di Natale rimborso da 220mln euro** (2) (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – Per quanto riguarda le fasce di rimborso: “Il 3,1% degli aventi diritto (100.387 valore assoluto) otterrà il rimborso di 150 euro; il 14,5% degli aventi diritto (468.822 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo incluso tra i 100 e i 149 euro; il 49,6% degli aventi diritto (1.602.297 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo incluso tra i 50 e i 99 euro; il 32,8% degli aventi diritto (1.059.399 valore assoluto) otterrà un rimborso di importo inferiore ai 50 euro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – Per quanto riguarda le fasce di: “Il 3,1% degli aventi diritto (100.387 valore assoluto) otterrà ildi 150 euro; il 14,5% degli aventi diritto (468.822 valore assoluto) otterrà undi importo incluso tra i 100 e i 149 euro; il 49,6% degli aventi diritto (1.602.297 valore assoluto) otterrà undi importo incluso tra i 50 e i 99 euro; il 32,8% degli aventi diritto (1.059.399 valore assoluto) otterrà undi importo inferiore ai 50 euro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Fisco: parte fase semestrale cashback, per extra di Natale rimborso da 220mln euro** (2)... - BrennaFranco : *INFO FISCO 9/1/21* ```Sabatini, rate congelate al 30 giugno``` Agevolazione Sabatini: prorogata al 30 giugno 202… - denardimax : @marcomarkiori Nostri consiglieri nazionali andavano dicendo che dovremmo occuparci di lavoro per entrare in altri… - pier_molinengo : Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo poteva immaginare. In un'Italia continuamente bloccata dal lockdown, parte l… - TrendOnline : Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo poteva immaginare. In un'Italia continuamente bloccata dal lockdown, parte l… -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco parte **Fisco: parte fase semestrale cashback, per extra di Natale rimborso da 220mln euro** (2) | SassariNotizie 24 ore - 555439 SassariNotizie.com Un rimpasto per salvare il Governo, parte il toto ministri: Boschi alla Difesa e Guerini all'Interno

Martedì il Recovery plan, poi il tavolo per il patto di legislatura e un corposo rimpasto . Ecco l'offerta finale a Matteo Renzi. Giuseppe Conte, in asse con ...

Possiedi un’auto costosa? Il fisco ti pedina

Mercedes? BMW? E perché non Porsche, Maserati e Ferrari? Agli italiani piacciono le automobili costose, di lusso e di grande cilindrata. Al fisco, invece, un po’ meno. Stando a tutte le automobili di ...

Martedì il Recovery plan, poi il tavolo per il patto di legislatura e un corposo rimpasto . Ecco l'offerta finale a Matteo Renzi. Giuseppe Conte, in asse con ...Mercedes? BMW? E perché non Porsche, Maserati e Ferrari? Agli italiani piacciono le automobili costose, di lusso e di grande cilindrata. Al fisco, invece, un po’ meno. Stando a tutte le automobili di ...