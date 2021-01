Cashback | i rimborsi saranno versati entro il 1Â° marzo Il ' bug' dell' App Io che segnala importi gonfiati

Cashback: i rimborsi saranno versati entro il 1° marzo. Il 'bug' dell'App Io che segnala importi gonfiati (Di domenica 10 gennaio 2021) In 3,2 milioni hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni: la restituzione sarà in media di 46 euro a testa. Un errore nell'applicazione è diventato virale su Twitter Leggi su today (Di domenica 10 gennaio 2021) In 3,2 milioni hanno raggiunto la soglia minimae 10 transazioni: la restituzione sarà in media di 46 euro a testa. Un errore nell'applicazione è diventato virale su Twitter

fattoquotidiano : Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’ince… - RaiNews : Chiuso il periodo sperimentale di dicembre, per l'operazione #cashback parte l'iniziativa su base semestrale - MariaAversano1 : RT @Patty66509580: Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’incentivo… - giusepp28331069 : RT @fattoquotidiano: Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’incenti… - MorriSpick : Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’ince… -