Zaccheroni | «La vicenda Gomez mi rende triste Può far comodo all’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Albertoha parlato del caso Papue di come l’argentino potrebbe essere utileAlberto, ex allenatore tra le altre di Inter e Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione legata al Papuall’Atalanta.– «Accade sempre a gennaio, con i giocatori in sofferenza, pronti a cambiare maglia. Ladi Papu, pero?, mi sembra davvero. Per tutti. E? un giocatore che puo? fare la differenza in tanti ruoli, e? logico che aspiri a giocare in un club importante. Magarise, uscito Eriksen, puo? servire un trequartista capace di fare anche la mezzala come fa ora all’Atalanta. Ma questo dipende dalle scelte di Antonio Conte, non ...