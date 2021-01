Recovery Plan, l’unico obiettivo da perseguire deve essere la conversione ecologica (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo le schede e le bufale culminate con l’infelice eufemismo dei “carburanti circolari da rifiuti” contenuto nella bozza del 29 dicembre, ecco che il governo, posto sotto ricatto da Matteo Renzi il “Rottamatore” (o sfasciacarrozze!) cerca di correre ai ripari con una bozza del 7 gennaio che sembra come l’oroscopo dove si può trovare tutto e il contrario di tutto. Ciò che colpisce, così, è l’assenza di respiro e di una prospettiva circa una governance in grado di intercettare l’immediato presente ed il futuro. Il governo è di fonte ad un bivio: o proseguire sulla vecchia e fallimentare strada dei governi precedenti improntata al “modello lineare” dello spreco e di foraggiamento delle oligarchie industriali da sempre assistite, oppure imboccare la via della conversione ecologica, ancorché graduale ma decisa. In questo senso devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo le schede e le bufale culminate con l’infelice eufemismo dei “carburanti circolari da rifiuti” contenuto nella bozza del 29 dicembre, ecco che il governo, posto sotto ricatto da Matteo Renzi il “Rottamatore” (o sfasciacarrozze!) cerca di correre ai ripari con una bozza del 7 gennaio che sembra come l’oroscopo dove si può trovare tutto e il contrario di tutto. Ciò che colpisce, così, è l’assenza di respiro e di una prospettiva circa una governance in grado di intercettare l’immediato presente ed il futuro. Il governo è di fonte ad un bivio: o proseguire sulla vecchia e fallimentare strada dei governi precedenti improntata al “modello lineare” dello spreco e di foraggiamento delle oligarchie industriali da sempre assistite, oppure imboccare la via della, ancorché graduale ma decisa. In questo senso devono ...

matteorenzi : Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il R… - TeresaBellanova : Per tenere in ostaggio un Paese con un documento, come dicono le veline di palazzo sulla riunione di maggioranza, i… - lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - EuroStates_ : RT @repubblica: Crisi di governo rimandata, il cdm slitta a metà settimana per mettere in salvo il Recovery plan [aggiornamento delle 10:36… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: @alessandromunz2 @matteorenzi Guarda nella tua casa, e NON tirare di nuovo in ballo i soliti discorsi consumati per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan: nella nuova bozza 46 mld per digitalizzazione PA, imprese e cultura Rai News Bozza Recovery Plan taglia la svolta green, Coldiretti Cuneo chiede chiarimenti al governo

CUNEO CRONACA - Con i tagli all’agroalimentare si ferma la decisa svolta verso la rivoluzione verde in atto nel Paese che rappresenta l’obiettivo dei fondi comunitari. Coldiretti commenta così la nuov ...

Recovery Plan, l’unico obiettivo da perseguire deve essere la conversione ecologica

"Il governo è di fonte ad un bivio: o proseguire sulla vecchia oppure imboccare la via della conversione ecologica" ...

CUNEO CRONACA - Con i tagli all’agroalimentare si ferma la decisa svolta verso la rivoluzione verde in atto nel Paese che rappresenta l’obiettivo dei fondi comunitari. Coldiretti commenta così la nuov ..."Il governo è di fonte ad un bivio: o proseguire sulla vecchia oppure imboccare la via della conversione ecologica" ...