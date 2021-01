Professioniste green Le signore degli orti botanici

Leggi su iodonna

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un museo vivente fatto di piante, creato per studiarle e conservarle. Così si può definire un orto botanico, un’invenzione tutta italiana nata a uso universitario nel Cinquecento, e poi copiata dal mondo intero. Merito del medico Luca Ghini, che oltre a istituire il primo giardino a Pisa ha ideato anche l’erbario, una raccolta di piante essiccate ad arte. Oggi alle finalità scientifiche e accademiche si è aggiunta una missione didattica e divulgativa nei confronti di tutti. Dal Novecento, la botanica non è più predominio esclusivo maschile. La presenza femminile nello staffè in crescita. Ci sono direttrici, ruolo riservato a docenti universitari. Ci sono conservatrici, che si occupano delle collezioni non viventi, e curatrici, che seguono le piante vive. Ci sono donne che coordinano team di giardinieri. A queste ...