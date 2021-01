Primo coming out nel ciclismo, Justin Laevens abbatte un muro (Di sabato 9 gennaio 2021) Ha detto che ci pensava da due anni e a sentirlo viene da immaginare quanti altri ci stanno pensando. Il coming out sembra nello sport più difficile che altrove, soprattutto in campo maschile. Justin Laevens, ciclista belga che fa ciclocross, ha abbattuto un muro dichiarando in una intervista di avere un compagno. Sulle due ruote non lo aveva mai fatto nessuno. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Ha detto che ci pensava da due anni e a sentirlo viene da immaginare quanti altri ci stanno pensando. Il coming out sembra nello sport più difficile che altrove, soprattutto in campo maschile. Justin Laevens, ciclista belga che fa ciclocross, ha abbattuto un muro dichiarando in una intervista di avere un compagno. Sulle due ruote non lo aveva mai fatto nessuno.

