Open Arms, rinvio udienza Salvini slitta dal 6 febbraio al 20 marzo (Di sabato 9 gennaio 2021) commenta ansa Il gup di Palermo Lorenzo Iannelli ha rinviato al 20 marzo l'udienza preliminare nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'ambito del processo che vede il leader ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) commenta ansa Il gup di Palermo Lorenzo Iannelli ha rinviato al 20l'preliminare nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteonell'ambito del processo che vede il leader ...

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - smilypapiking : RT @carmelopalma: Dal punto di vista politico, sulla vicenda Open Arms distinguere le responsabilità di Conte da quella di Salvini è imposs… - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: #OPENARMS, MATTEO #SALVINI E IL MISTERO DEL COMANDANTE: PERCHÉ RIFIUTÒ L'AIUTO DI MALTA? -