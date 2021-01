Meité in orbita Milan da quasi 10 giorni: neanche in panchina stasera a San Siro (Di sabato 9 gennaio 2021) Soualiho Meité in una ristretta lista del centrocampo del Milan. Idea venduta come per nuova ma riciclata, basterebbe citare le fonti e magari dimenticando sempre gli eterni contatti che spesso sono aria fritta. Di Meité in orbita Milan parlava addirittura di trattativa il sito spagnolo “TodoFichajes.com”, storia del primo gennaio. C’è il gradimento ma in prestito con diritto di riscatto non sarebbe il massimo per il Toro dopo il mercato estivo di Vagnati che non ha pagato come avrebbe dovuto. Intanto Meité, pur convocato, neanche è andato in panchina contro il Milan, ha altri estimatori, a conferma che oggi il mercato può essere una distrazione. Foto: RTBF L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Soualihoin una ristretta lista del centrocampo del. Idea venduta come per nuova ma riciclata, basterebbe citare le fonti e magari dimenticando sempre gli eterni contatti che spesso sono aria fritta. Diinparlava addirittura di trattativa il sito spagnolo “TodoFichajes.com”, storia del primo gennaio. C’è il gradimento ma in prestito con diritto di riscatto non sarebbe il massimo per il Toro dopo il mercato estivo di Vagnati che non ha pagato come avrebbe dovuto. Intanto, pur convocato,è andato incontro il, ha altri estimatori, a conferma che oggi il mercato può essere una distrazione. Foto: RTBF L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

