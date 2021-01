Manila Nazzaro in lacrime: la verità sul suo bimbo mai nato (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ex Miss Italia Manila Nazzaro, da qualche anno compagna dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso, ha raccontato a Verissimo la terribile esperienza dell’aborto. La vita di Manila Nazzaro è stata sconvolta di recente da un’esperienza traumatica: l’aborto spontaneo. Lo scorso autunno l’ex modella aveva scoperto di aspettare un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso, ma la gravidanza si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ex Miss Italia, da qualche anno compagna dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso, ha raccontato a Verissimo la terribile esperienza dell’aborto. La vita diè stata sconvolta di recente da un’esperienza traumatica: l’aborto spontaneo. Lo scorso autunno l’ex modella aveva scoperto di aspettare un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso, ma la gravidanza si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Manila Nazzaro: “Il cuore del mio bambino non batteva, non volevo accettarlo” - infoitcultura : Manila Nazzaro, il racconto drammatico: “Il cuore del mio bimbo non batteva più” - infoitcultura : Manila Nazzaro e il dramma vissuto con Amoruso: 'Mi dicevano di non raccontarlo' - infoitcultura : Manila Nazzaro ha perso il figlio che aspettava da Lorenzo Amoruso: 'L'ho scoperto così' - infoitcultura : Manila Nazzaro: 'L'aborto spontaneo non deve essere un tabù' -