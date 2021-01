Live – Non è la d’Urso slitta: perché non va più in onda domenica 10 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Salta all’ultimo minuto la messa in onda di “Live – non è la d’Urso”. Al suo posto, un evento decisamente speciale. “Live – Non è la d’Urso” non andrà in… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Salta all’ultimo minuto la messa indi “– non è la”. Al suo posto, un evento decisamente speciale. “– Non è la” non andrà in… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

trash_italiano : *Natalia diffida il #GFVIP* TRA TIPO TRE GIORNI RIPARTONO LIVE - NON È LA D'URSO, POMERIGGIO 5 E DOMENICA LIVE - Agenzia_Ansa : #Trump 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria' DIRETTA LIVE Discorso del tycoom a migliaia di suoi fa… - riotta : 470.000 dosi consegnate 45.000 somministrate Refuso mio e mi scuso (do not live and type) Ma denuncia non muta affa… - twoangvels : RT @LTHQItaly: ~•??| Liam Payne ha parlato di Louis nella sua live dicendo che quando sono al telefono insieme, Louis lo rimprovera sempre p… - zia_harolda : RT @obvsessedems: Liam ha detto che Louis lo sgrida quando parlano al telefono perché Liam tende a coprire il microfono LOUIS SGRIDA LIAM Q… -