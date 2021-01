Indonesia, Boeing precipita in mare con 62 persone a bordo. “Resti umani e rottami individuati in acqua” (Di sabato 9 gennaio 2021) A quattro minuti dal decollo, i radar l’hanno perso. Ma Resti umani e rottami dell’aereo sono stati individuati in mare a poche ore dalla tragedia, come riferito dal capitano della guardia costiera, EKo Surya Hadi e dalla protezione civile Indonesiana. E anche il governo ha confermato che il Boeing della Sriwijaya Air è precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Il volo trasportava 62 persone, di cui 56 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Il velivolo era in viaggio per Pontianak, sull’isola di Borneo. Già prima della conferma della guardia costiera, un pescatore nell’area di mare al largo della capitale Indonesiana aveva raccontato di aver visto un aereo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) A quattro minuti dal decollo, i radar l’hanno perso. Madell’aereo sono statiina poche ore dalla tragedia, come riferito dal capitano della guardia costiera, EKo Surya Hadi e dalla protezione civilena. E anche il governo ha confermato che ildella Sriwijaya Air èto inpochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Il volo trasportava 62, di cui 56 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Il velivolo era in viaggio per Pontianak, sull’isola di Borneo. Già prima della conferma della guardia costiera, un pescatore nell’area dial largo della capitalena aveva raccontato di aver visto un aereo ...

