In Italia si devono aspettare 14 anni per una sentenza di violenza sessuale: Bonafede ci sei? (Di sabato 9 gennaio 2021) Non se la passa affatto bene la giustizia in Italia. Malgrado siano anni che i governi e i ministri di turno annuncino riforme consistenti e epocali, si è sempre impantanati al solito punto. Il problema principale resta la lentezza, una lentezza atavica e dolorosa che colpisce i cittadini che aspettano anche decenni per avere delle risposte. Due esempi su tutti. Chi ha dovuto attendere fino a 14 anni per una violenza sessuale e chi invece ha aspettato addirittura 31 anni per un risarcimento dovuto a una trasfusione sbagliata. Due casi gravissimi, eppure la giustizia non è stata in grado di dare risposte certe e immediate, come invece avrebbe dovuto essere. In un articolo pubblicato il 9 dicembre su ItaliaOggi, Carlo Valentini racconta della nostra giustizia lumaca ... Leggi su ilparagone (Di sabato 9 gennaio 2021) Non se la passa affatto bene la giustizia in. Malgrado sianoche i governi e i ministri di turno annuncino riforme consistenti e epocali, si è sempre impantanati al solito punto. Il problema principale resta la lentezza, una lentezza atavica e dolorosa che colpisce i cittadini che aspettano anche decenni per avere delle risposte. Due esempi su tutti. Chi ha dovuto attendere fino a 14per unae chi invece ha aspettato addirittura 31per un risarcimento dovuto a una trasfusione sbagliata. Due casi gravissimi, eppure la giustizia non è stata in grado di dare risposte certe e immediate, come invece avrebbe dovuto essere. In un articolo pubblicato il 9 dicembre suOggi, Carlo Valentini racconta della nostra giustizia lumaca ...

Pres_Casellati : Il Tricolore incarna i valori che hanno reso l’Italia libera e democratica. Gli stessi valori che ci devono guidare… - CottarelliCPI : A marzo-aprile abbiamo avuto chiusure indifferenziate per tutt'Italia, cosa esagerata. Ora si esagera in senso oppo… - fattoquotidiano : Il 2021 per l'Italia è l'anno del #GreenDeal o delle trivelle? Allo scadere della moratoria sulle esplorazioni di g… - MenicaBersani : #bastavelinedicoccostampalibera la vedo dura, in Italia ci sono ormai pochi giornalisti e molti impiegatucci asserv… - gjscco : RT @Anonymous_X64: Gli italiani devono pagare per non aver appoggiato il M5s, fatto da cittadini liberi da ogni condizionamento,con l'unico… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia devono Arcuri: «Devono essere vaccinati 48 milioni di italiani» Il Sole 24 ORE Italia supera 500mila vaccinazioni anti-Covid, Speranza: “Partiti bene, ma siamo solo all’inizio”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta il raggiungimento delle prime 500mila vaccinazioni anti-Covid in Italia: “Siamo partiti ...

Le attività che violano le regole anti-Covid fanno concorrenza sleale: vedi Capodanno

Le festività appena trascorse rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria perché è stato un Natale particolare per tutti, o quasi, se è vero che la maggior parte degli italiani ha dato prova d ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta il raggiungimento delle prime 500mila vaccinazioni anti-Covid in Italia: “Siamo partiti ...Le festività appena trascorse rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria perché è stato un Natale particolare per tutti, o quasi, se è vero che la maggior parte degli italiani ha dato prova d ...