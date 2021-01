Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale | quando inizia e trama

(Di sabato 9 gennaio 2021) Dal 25 gennaio su Rai 1 in prima serata andrà in onda la nuova fiction della Rai. Protagonista il noto attore che interpreta il Dottor Conforti de L'Allieva L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Mauxa : Serie tv Il #CommissarioRicciardi - tiziana_oggiano : RT @Ilcommissariori: #Repost @aledalatri Immagini dal set. Il commissario Ricciardi pochi attimi prima dell'azione. Quella sporca dozzina:… - Janek1984 : Quando ho iniziato i libri sul commissario Ricciardi mi ero detta: 'I primi due, poi basta,non sono convinta'. Poi… - IRONL0KI : VISTA PUBBLICITÀ DEL COMMISSARIO RICCIARDI CON LINO E ANCHE OGGI LA RAI CI DÀ DA MANGIARE - mariellina70 : RT @Ilcommissariori: #Repost @aledalatri Immagini dal set. Il commissario Ricciardi pochi attimi prima dell'azione. Quella sporca dozzina:… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Corriere della Sera

Dal 25 gennaio su Rai 1 in prima serata andrà in onda la nuova fiction della Rai. Protagonista il noto attore che interpreta il Dottor Conforti de L'Allieva ...Il commissario Ricciardi è la serie tv di Rai Uno, tratta dai romanzi di De Giovanni, in onda dal 25 gennaio con Lino Guanciale. Trama, cast e curiosità ...