Fonseca: 'Roma pronta per l'Inter, non possiamo sbagliare. Spinazzola ok, out Mirante' (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma - Primo big match del 2021, la Roma domani pomeriggio affronterà l'Inter di Antonio Conte con l'intento di centrare la quarta vittoria consecutiva e agganciare i nerazzurri al secondo posto in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021)- Primo big match del 2021, ladomani pomeriggio affronterà l'di Antonio Conte con l'intento di centrare la quarta vittoria consecutiva e agganciare i nerazzurri al secondo posto in ...

RaiSport : ? #Fonseca: 'E' un buon momento per affrontare #Inter' Il tecnico della #Roma: 'La squadra ha fiducia. Importante f… - CorSport : #Fonseca: '#Roma pronta per l'#Inter, non possiamo sbagliare. #Spinazzola ok, out #Mirante' ???? - sportli26181512 : Fonseca: 'Roma da scudetto? Per noi conta solo l'Inter...': Fonseca: 'Roma da scudetto? Per noi conta solo l'Inter.… - CinqueNews : Fonseca: «Facile capire come gioca l’Inter, difficile contrastarla» - siamo_la_Roma : ?? I convocati di #Fonseca (FOTO) ?? Per #RomaInter ?? C'è #Spinazzola, torna #Fuzato #ASRoma -