Covid-19, Lopalco critica il governo: “Serve una zona arancione in tutta Italia” (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri "giallo rafforzato", "nel fine settimana arancione. Da lunedì giallo. Per tornare arancioni il prossimo fine settimana". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, commentando la decisione del ministero della Salute di inserire la Puglia in fascia gialla. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Ieri "giallo rafforzato", "nel fine settimana. Da lunedì giallo. Per tornare arancioni il prossimo fine settimana". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi, commentando la decisione del ministero della Salute di inserire la Puglia in fascia gialla. L'articolo .

Ieri “giallo rafforzato”, poi “nel fine settimana arancione. Da lunedì giallo. Per tornare arancioni il prossimo fine settimana”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pi ...

Test rapidi Covid in studio, in Puglia 1 medico su 10 chiede esonero

Bari, 09/01/2020 – (telebari) Sono 350 su circa 3.500 i medici di famiglia pugliesi che hanno chiesto alle Asl di essere esonerati dall’effettuare i test rapidi nei propri studi o in strutture messe a ...

