Vigorito: «Inzaghi se lo esonero lo voglio in attacco, fa ancora certi goal…» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vigorito alla Gazzetta dello sport, il presidente del Benevento ha parlato della sua squadra tra segreti, futuro e qualche rimpianto Il presidente del Benevento Ciro Vigorito ha parlato a Gazzetta dello Sport della sua squadra tra segreti, futuro e qualche rimpianto. L’ESPERIENZA INSEGNA- «Perché stiamo facendo un torneo diverso. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran parte dei giocatori che ci hanno portato in Serie A conducendo un campionato strepitoso e questo la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le 4 vittorie esterne? Ci piacciono i record…». CON MILAN IMMERITATAMENTE- «E le dico che abbiamo perso immeritatamente tirando 34 volte col Sassuolo, 24 col Milan e lì sbagliammo pure un rigore. Non abbiamo mai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)alla Gazzetta dello sport, il presidente del Benevento ha parlato della sua squadra tra segreti, futuro e qualche rimpianto Il presidente del Benevento Ciroha parlato a Gazzetta dello Sport della sua squadra tra segreti, futuro e qualche rimpianto. L’ESPERIENZA INSEGNA- «Perché stiamo facendo un torneo diverso. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran parte dei giocatori che ci hanno portato in Serie A conducendo un campionato strepitoso e questo la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le 4 vittorie esterne? Ci piacciono i record…». CON MILAN IMMERITATAMENTE- «E le dico che abbiamo perso immeritatamente tirando 34 volte col Sassuolo, 24 col Milan e lì sbagliammo pure un rigore. Non abbiamo mai ...

