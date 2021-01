Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 17:15 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Viabilità DEL 8 GENNAIO 2021 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E CASILINA A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTRAMENTI ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021)DEL 8 GENNAIOORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E CASILINA A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTRAMENTI ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ...

