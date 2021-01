Vasco, il nuovo singolo in testa su tutte le piattaforme (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva Vasco ed è un evento: il suo nuovo singolo, Una canzone d`amore buttata via, in un solo giorno di programmazione è balzato al primo posto di tutte le classifiche possibili ed immaginabili. Dopo "La Verità" e "Se ti potessi dire", con cui ha chiuso definitivamente un cerchio, il 1 gennaio parte il suo nuovo viaggio con, e non a caso, "Una canzone d`amore buttata via". La sua prima canzone d`amore. Struggente e intensa. Stile Vasco, una tempesta d`amore perfetta. La power ballad è anche la prima canzone dell`album che arriverà "dopo l`estate", esattamente il 12/11/21."Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa" - ammicca il Kom - che spera di tornare presto nel suo habitat naturale, il palco. Anzi non vede l`ora, SOGNA di tornare alla normalità ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arrivaed è un evento: il suo, Una canzone d`amore buttata via, in un solo giorno di programmazione è balzato al primo posto dile classifiche possibili ed immaginabili. Dopo "La Verità" e "Se ti potessi dire", con cui ha chiuso definitivamente un cerchio, il 1 gennaio parte il suoviaggio con, e non a caso, "Una canzone d`amore buttata via". La sua prima canzone d`amore. Struggente e intensa. Stile, una tempesta d`amore perfetta. La power ballad è anche la prima canzone dell`album che arriverà "dopo l`estate", esattamente il 12/11/21."Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro, chi lo sa" - ammicca il Kom - che spera di tornare presto nel suo habitat naturale, il palco. Anzi non vede l`ora, SOGNA di tornare alla normalità ...

Agenzia_Ansa : Vasco Rossi, il nuovo album uscirà il 12 novembre @vascorossi #ANSA - Agenzia_Dire : Stabile tra i più ascoltati il nuovo brano di @vascorossi 'Una canzone d'amore buttata via', di cui stasera alle 21… - Piergiulio58 : v Vasco Rossi: c'è la data del nuovo album (e il video del singolo). - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Vasco Rossi, nuovo album con 10 canzoni: la data di uscita e il teaser video in arrivo - infoitcultura : 'Una canzone buttata via': il nuovo singolo di Vasco 'sbanca' -