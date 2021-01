‘Uomini e Donne’, Rosa Perrotta torna a parlare della crisi con Pietro Tartaglione e conferma le voci di un riavvicinamento: le ultime dichiarazioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate e seguite sin dai tempi di Uomini e Donne, nel 2017, quando Rosa sedeva sul trono e Pietro era uno dei suoi corteggiatori. I due uscirono dal dating show di Canale 5 mano nella mano e il loro amore fu prima sugellato dalla proposta di matrimonio che Pietro fece a Rosa quando lei uscì da L’Isola dei Famosi e poi dalla nascita del loro piccolo Domenico. Negli ultimi tempi però le cose tra Rosa e Pietro non sono andate per il verso giusto: inizialmente erano stati i follower della coppia a notare una certa lontananza tra di loro e poi era stata la stessa ex tronista a parlare apertamente con i suoi fan ammettendo il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 gennaio 2021)sono una delle coppie più amate e seguite sin dai tempi di Uomini e Donne, nel 2017, quandosedeva sul trono eera uno dei suoi corteggiatori. I due uscirono dal dating show di Canale 5 mano nella mano e il loro amore fu prima sugellato dalla proposta di matrimonio chefece aquando lei uscì da L’Isola dei Famosi e poi dalla nascita del loro piccolo Domenico. Negli ultimi tempi però le cose tranon sono andate per il verso giusto: inizialmente erano stati i followercoppia a notare una certa lontananza tra di loro e poi era stata la stessa ex tronista aapertamente con i suoi fan ammettendo il ...

