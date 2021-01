Uomini e Donne: nuova lite tra Davide e Beatrice, scelta a rischio (Di sabato 9 gennaio 2021) La settimana di Uomini e Donne si chiude con il trono classico e con nuovi colpi di scena,protagonisti ancora una volta Davide e Beatrice. La puntata di Venerdi 8 Gennaio, vede al centro dello studio Davide Donadei che ancora una volta farà arrabbiare Beatrice Buonocore, al punto che la stessa uscirà dallo studio. Il motivo L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 9 gennaio 2021) La settimana disi chiude con il trono classico e con nuovi colpi di scena,protagonisti ancora una volta. La puntata di Venerdi 8 Gennaio, vede al centro dello studioDonadei che ancora una volta farà arrabbiareBuonocore, al punto che la stessa uscirà dallo studio. Il motivo L'articolo Curiosauro.

