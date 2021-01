Tommaso Zorzi sempre contro Mario Ermito nella Casa: “Cosa è successo prima del GF Vip” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra Tommaso Zorzi e Mario Ermito, ultimo ad arrivare al GF Vip, non corre buon sangue. Nelle ultime ore l’attrito si è fatto ancora più evidente quando Tommaso, veterano di questa edizione lunghissima del reality, ha letteralmente sbottato contro di lui in confessionale. Confessionale che ha aperto un grosso interrogativo: a Cosa è dovuto tutto questo accanimento nei confronti del “nuovo” inquilino della Casa? Nel dettaglio, l’influencer non ha fatto mistero di non nutrire alcuna simpatia nei suoi confronti, non tollerando nella maniera più assoluta determinati suoi atteggiamenti. “È proprio sprecato – ha aggiunto poi Zorzi parlando di Ermito – Fa proprio arrabbiare…Non lo vedo neppure bello sai? Gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra, ultimo ad arrivare al GF Vip, non corre buon sangue. Nelle ultime ore l’attrito si è fatto ancora più evidente quando, veterano di questa edizione lunghissima del reality, ha letteralmente sbottatodi lui in confessionale. Confessionale che ha aperto un grosso interrogativo: aè dovuto tutto questo accanimento nei confronti del “nuovo” inquilino della? Nel dettaglio, l’influencer non ha fatto mistero di non nutrire alcuna simpatia nei suoi confronti, non tollerandomaniera più assoluta determinati suoi atteggiamenti. “È proprio sprecato – ha aggiunto poiparlando di– Fa proprio arrabbiare…Non lo vedo neppure bello sai? Gli ...

