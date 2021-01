Tokyo 2020, Pound: “Non si può essere certi che Olimpiadi si faranno” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non si può essere certi che i Giochi di Tokyo 2020 si tengano questa estate, perché nella città ospitante è stato dichiarato lo stato d’emergenza per il coronavirus“. Lo ha detto alla Bbc il canadese Dick Pound, giàmembro del Comitato Olimpico Internazionale e presidente dell’Olympic Broadcasting Services, preoccupato dall’andamento della pandemia in Giappone. “Non posso esserne certo perché ‘l’elefante nella stanza’ è la nuova ondata del virus”. Tokyo è l’epicentro di una terza ondata di contagi che ha colpito il Giappone nelle ultime settimane, spingendo il primo ministro Yoshihide Suga a dichiarare lo stato di emergenza nella capitale e in tre prefetture vicine per un mese. La misura è entrata in vigore oggi, ma gli esperti hanno avvertito che potrebbe dover durare oltre febbraio ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non si puòche i Giochi disi tengano questa estate, perché nella città ospitante è stato dichiarato lo stato d’emergenza per il coronavirus“. Lo ha detto alla Bbc il canadese Dick, giàmembro del Comitato Olimpico Internazionale e presidente dell’Olympic Broadcasting Services, preoccupato dall’andamento della pandemia in Giappone. “Non posso esserne certo perché ‘l’elefante nella stanza’ è la nuova ondata del virus”.è l’epicentro di una terza ondata di contagi che ha colpito il Giappone nelle ultime settimane, spingendo il primo ministro Yoshihide Suga a dichiarare lo stato di emergenza nella capitale e in tre prefetture vicine per un mese. La misura è entrata in vigore oggi, ma gli esperti hanno avvertito che potrebbe dover durare oltre febbraio ...

“Non si può essere certi che i Giochi di Tokyo 2020 si tengano questa estate, perché nella città ospitante è stato dichiarato lo stato d’emergenza per il coronavirus“. Lo ha detto alla Bbc il canadese ...

