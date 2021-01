Strage Viareggio | oggi la sentenza della Cassazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen.(Adnkronos) - - E' attesa perlasullaferroviaria diavvenuta 11 anni e mezzo fa, la notte del 29 giugno del 2009, e costata la vita a 32 persone. Una delegazione di familiari delle vittime è riunita fuori dallain attesadecisione dei giudici di piazza Cavour, chiamati a esprimersi sulladi Appello del 20 giugno del 2019 che condannò tra gli altri, Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, a 7 anni di reclusione, Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, a 6 anni di reclusione.