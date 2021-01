Strage di Viareggio: prescritti in Cassazione gli omicidi colposi, la disperazione dei familiari (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il processo per l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone è arrivato alla Cassazione. Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi per la Strage di ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il processo per l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone è arrivato alla. Sono stati dichiaratigliper ladi ...

