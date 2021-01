Roma, finge di lavorare per l’INPS e raggira gli anziani: «Sei uno sciacallo travestito da persona perbene», la testimonianza choc (Di venerdì 8 gennaio 2021) finge di lavorare per l’INPS e con una scusa riesce a conquistare la fiducia degli ignari anziani. Un escamotage usato spesso ma che, purtroppo, miete ancora vittime. L’ultimo caso segnalato arriva da Roma, dove nella giornata di ieri una coppia anziana è stata raggirata e derubata da una donna. La truffa del falso funzionario INPS: donna colpisce nella zona di Casalotti La figlia delle vittime ha affidato lo sfogo ai social lanciando al contempo un allarme per evitare che quanto accaduto ai genitori possa capitare di nuovo. «La donna che li ha derubati potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. E’ alta circa un metro e 65, magra, non portava gli occhiali e purtroppo indossava la mascherina». In base al racconto della mamma emergono ulteriori dettagli: «La truffatrice è mora e indossava un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021)dipere con una scusa riesce a conquistare la fiducia degli ignari. Un escamotage usato spesso ma che, purtroppo, miete ancora vittime. L’ultimo caso segnalato arriva da, dove nella giornata di ieri una coppia anziana è statata e derubata da una donna. La truffa del falso funzionario INPS: donna colpisce nella zona di Casalotti La figlia delle vittime ha affidato lo sfogo ai social lanciando al contempo un allarme per evitare che quanto accaduto ai genitori possa capitare di nuovo. «La donna che li ha derubati potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. E’ alta circa un metro e 65, magra, non portava gli occhiali e purtroppo indossava la mascherina». In base al racconto della mamma emergono ulteriori dettagli: «La truffatrice è mora e indossava un ...

