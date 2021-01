Recovery: Renzi, 'lo teniamo in ostaggio? ma se il testo non c'è? #escilo' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene in ostaggio il Recovery plan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: il Recovery plan non ci è stato ancora consegnato, non c'è. Lo abbiamo chiesto in Aula il 22 luglio 2020, dice che forse lo inviano domani. Altro che ostaggio! #escilo". Lo scrive Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Le veline di Palazzo dicono che Italia Viva 'tiene inilplan'. Santa pazienza! Ribadiamolo: ilplan non ci è stato ancora consegnato, non c'è. Lo abbiamo chiesto in Aula il 22 luglio 2020, dice che forse lo inviano domani. Altro che". Lo scrive Matteosu twitter.

