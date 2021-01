Recovery Plan, Fipe – Confcommercio: “Valorizzare ristorazione, vale 21 miliardi di spesa turistica” (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La nuova architettura del Recovery Plan, cristallizzata nelle linee di indirizzo diffuse dal Mef, prevede un incremento dei fondi a sostegno del Turismo e della Cultura che passano da 3,1 a 8 miliardi di euro. E questa è un’ottima notizia. Attenzione però a non dimenticarsi della ristorazione. Se così fosse, sarebbe un danno enorme, visto che questa con 21 miliardi di euro negli anni pre pandemia rappresenta la seconda componente di spesa per i turisti e addirittura il servizio maggiormente apprezzato da parte degli stessi. Un’eccellenza assoluta che deve essere valorizzata soprattutto ora che il turismo necessita di un’azione di forte rilancio”. Queste le annotazioni di Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La nuova architettura del, cristallizzata nelle linee di indirizzo diffuse dal Mef, prevede un incremento dei fondi a sostegno del Turismo e della Cultura che passano da 3,1 a 8di euro. E questa è un’ottima notizia. Attenzione però a non dimenticarsi della. Se così fosse, sarebbe un danno enorme, visto che questa con 21di euro negli anni pre pandemia rappresenta la seconda componente diper i turisti e addirittura il servizio maggiormente apprezzato da parte degli stessi. Un’eccellenza assoluta che deve essere valorizzata soprattutto ora che il turismo necessita di un’azione di forte rilancio”. Queste le annotazioni di, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ...

