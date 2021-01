Quilted jacket | questa stagione spopolano i soprabiti effetto trapunta

Leggi su amica

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Se cercate un acquisto che sia un vero e proprio investimento quest’inverno, unaè senza dubbio tra i candidati più interessanti. E niente a che vedere con i classici piumini sportivi. Qua si parla diultra chic dai motivi grafici che ricordano quelli delle trapunte da letto. Oppure che colpiscono l’attenzione per originalità e stile. A tutto questo si accompagna poi un gusto rinnovato per finish inaspettati e colori mai banali.da manuale per Tod’s e Michael Kors Collection AI 2020-21 Oltre che delle borse matelassé, quindi, l’inverno 2020-21 è all’insegna delle giacche imbottite. Per combattere il freddo, certo, ma anche per distinguersi. Fan numero uno della tendenza? L’influencer francese Camille Charrière. Se il verde militare e il nero sono tra le nuance ...