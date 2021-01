Nocera Inferiore, lunedì screening sulla popolazione scolastica (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asl di Salerno di concerto con l’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore avvierà uno screening sulla popolazione scolastica, lunedì prossimo 11 gennaio. I test saranno eseguiti presso la sede del Palacoscioni. L’ Amministrazione ha promosso la sensibilizzazione sul territorio, fornendo la possibilità di analisi al personale che inizierà prima dell’inizio delle lezioni in presenza. Le dirigenti dei 5 Istituti Comprensivi hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, ed inviato l’elenco dei nominativi del personale docente e ausiliare favorevoli al test. Le attività di screening si realizzeranno con il supporto collaborazione della protezione civile comunale. Le procedure saranno rapide poiché i risultati dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asl di Salerno di concerto con l’Amministrazione comunale diavvierà unoprossimo 11 gennaio. I test saranno eseguiti presso la sede del Palacoscioni. L’ Amministrazione ha promosso la sensibilizzazione sul territorio, fornendo la possibilità di analisi al personale che inizierà prima dell’inizio delle lezioni in presenza. Le dirigenti dei 5 Istituti Comprensivi hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, ed inviato l’elenco dei nominativi del personale docente e ausiliare favorevoli al test. Le attività disi realizzeranno con il supporto collaborazione della protezione civile comunale. Le procedure saranno rapide poiché i risultati dei ...

