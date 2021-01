Miozzo (Cts): "Inserire il verde come segnale di speranza" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel sistema di classificazione per colori delle Regioni ”è stato proposto di Inserire il verde, per dare questo obiettivo di speranza, ma non è ancora stato inserito nelle categorie. Il verde sarebbe per le Regioni che teoricamente sono in una condizione di ritorno alla normalità. In questo momento non credo ce ne siano, però alcune Regioni hanno un’incidenza piuttosto bassa nella trasmissione del virus. Dobbiamo avere un minimo di speranza e cercare la luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo a Buongiorno, su Sky TG24. “Stiamo in piena pandemia, la curva si è stabilizzata ma non si sta abbassando come auspicheremmo”, ha dichiarato Miozzo. “Il controllo del sistema sanitario sta reggendo: è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel sistema di classificazione per colori delle Regioni ”è stato proposto diil, per dare questo obiettivo di, ma non è ancora stato inserito nelle categorie. Ilsarebbe per le Regioni che teoricamente sono in una condizione di ritorno alla normalità. In questo momento non credo ce ne siano, però alcune Regioni hanno un’incidenza piuttosto bassa nella trasmissione del virus. Dobbiamo avere un minimo die cercare la luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoa Buongiorno, su Sky TG24. “Stiamo in piena pandemia, la curva si è stabilizzata ma non si sta abbassandoauspicheremmo”, ha dichiarato. “Il controllo del sistema sanitario sta reggendo: è ...

