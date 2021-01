Matilda De Angelis: «Recitare nuda è stata la cosa più facile» (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'infanzia in un paesino sperduto tra le valli bolognesi, l'adolescenza in tournée con una band musicale e poi un provino, fatto per caso, che la lancia nel mondo del cinema. Incontro con la venticinquenne, diventata famosa con il film su Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle rose, ora brillante attrice sul set di serie cult come The Undoing (Le verità non dette) thriller con Nicole Kidman e Hugh Grant in onda su Sky. Difficile spogliarsi sul set davanti a tanta gente? La nudità spesso fa parte del lavoro degli attori. Quando ho recitato per Yuotopia ho seguito un training attoriale che comprendeva una preparazione proprio su questo. La paura che ne abbiamo è di carattere sociale, è sempre associata alla sessualità e spesso a qualcosa di scabroso. Per i nudisti, invece, è bello sentirsi liberi come la natura ci ha fatto, senza nessun secondo fine. Il problema è ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'infanzia in un paesino sperduto tra le valli bolognesi, l'adolescenza in tournée con una band musicale e poi un provino, fatto per caso, che la lancia nel mondo del cinema. Incontro con la venticinquenne, diventata famosa con il film su Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle rose, ora brillante attrice sul set di serie cult come The Undoing (Le verità non dette) thriller con Nicole Kidman e Hugh Grant in onda su Sky. Difficile spogliarsi sul set davanti a tanta gente? La nudità spesso fa parte del lavoro degli attori. Quando ho recitato per Yuotopia ho seguito un training attoriale che comprendeva una preparazione proprio su questo. La paura che ne abbiamo è di carattere sociale, è sempre associata alla sessualità e spesso a qualdi scabroso. Per i nudisti, invece, è bello sentirsi liberi come la natura ci ha fatto, senza nessun secondo fine. Il problema è ...

emrato : @Specialcla Già che c'è Matilda De Angelis, vale la pena - suffragettecine : RT @panorama_it: Incontro con la venticinquenne, diventata famosa con il film su Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle rose, ora br… - panorama_it : Incontro con la venticinquenne, diventata famosa con il film su Netflix L'incredibile storia dell'Isola delle rose,… - MontiFrancy82 : Arriva in Italia l’8 gennaio alle 21.15 su #SkyAtlantic e in streaming su @NOWTV_It “The Undoing – Le verità non de… - CineFacts_ : Oggi è arrivata in Italia #TheUndoing, la miniserie thriller da record con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Suther… -