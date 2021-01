Malore per Joseph Blatter: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono ore di preoccupazione per il mondo del calcio. Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA è ricoverato in condizioni gravi in ospedale a causa di un Malore. La conferma è arrivata direttamente dalla figlia: “mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo”. Al momento non sono state comunicate le cause del Malore, ma le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Secondo quanto sottolinea il quotidiano “Blick” “non è la prima volta che Blatter ha problemi di salute. Nel 2015 ha dovuto essere curato nel reparto di terapia intensiva dopo un collasso del sistema immunitario. Ha avuto un debole attacco alla tomba dei suoi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono ore di preoccupazione per il mondo del calcio., l’ex presidente della FIFA èinina causa di un. La conferma è arrivata direttamente dalla figlia: “mio padre è in, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo”. Al momento non sono state comunicate le cause del, ma le suesarebberoma non in pericolo di vita. Secondo quanto sottolinea il quotidiano “Blick” “non è la prima volta cheha problemi di salute. Nel 2015 ha dovuto essere curato nel reparto di terapia intensiva dopo un collasso del sistema immunitario. Ha avuto un debole attacco alla tomba dei suoi ...

