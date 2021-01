Highlights e gol Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 3-2, Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 3-2, match valido per la quindicesima giornata di Bundesliga 2020/2021. Clamorosa sconfitta per i ragazzi di Flick, che passano avanti per 0-2 con i gol di Lewandowski su rigore e Goretzka ma vengono ribaltati dalla doppietta di Hofmann e dal gol vittoria di Neuhaus. In alto e di seguito le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la quindicesima giornata di. Clamorosa sconfitta per i ragazzi di Flick, che passano avanti per 0-2 con i gol di Lewandowski su rigore e Goretzka ma vengono ribaltati dalla doppietta di Hofmann e dal gol vittoria di Neuhaus. In alto e di seguito le immagini salienti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.

