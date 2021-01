Fratture alle costole dopo aggressione del figlio: arrestato 52enne (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – E’ accaduto ieri sera intorno alle 19 in zona Val Melaina. La telefonata al 112 NUE e’ pervenuta da parte di una donna che ha denunciato l’aggressione in atto del marito da parte del figlio. Quando gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del III Distretto Fidene Serpentara sono giunti sul posto, ancora in strada, hanno udito le urla di un uomo ed il rumore di suppellettili infranti. Entrati immediatamente nell’appartamento, trovato completamente a soqquadro, sono riusciti a bloccare l’aggressore che, armato di bastone ha iniziato a minacciarli. Intimoriti, i due genitori hanno raccontato ai poliziotti, delle continue angherie e violenze subite da circa 10 anni da parte del figlio. Durante lo sfogo, il padre dell’uomo, quasi 80enne, ha accusato un malore ed e’ stato fatto trasportare con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – E’ accaduto ieri sera intorno19 in zona Val Melaina. La telefonata al 112 NUE e’ pervenuta da parte di una donna che ha denunciato l’in atto del marito da parte del. Quando gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del III Distretto Fidene Serpentara sono giunti sul posto, ancora in strada, hanno udito le urla di un uomo ed il rumore di suppellettili infranti. Entrati immediatamente nell’appartamento, trovato completamente a soqquadro, sono riusciti a bloccare l’aggressore che, armato di bastone ha iniziato a minacciarli. Intimoriti, i due genitori hanno raccontato ai poliziotti, delle continue angherie e violenze subite da circa 10 anni da parte del. Durante lo sfogo, il padre dell’uomo, quasi 80enne, ha accusato un malore ed e’ stato fatto trasportare con ...

Grave un operaio caduto mentre sistema una finestra

L'uomo, 30 anni, è stato ricoverato con l'elicottero al Cto di Careggi in codice rosso. L'infortunio è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 8, in via Binazzi a Santa Lucia ...

