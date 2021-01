Ecco come spostare le chat di gruppo da WhatsApp a Signal (Di venerdì 8 gennaio 2021) Signal l’applicazione di messaggistica crittografata e open source (Imagini: Signal)Signal non ha perso tempo. La piattaforma di messaggistica, nota per i suoi alti standard di rispetto della privacy, ha colto la notizia del cambio dei termini del servizio di WhatsApp, che interviene sul trattamento dei dati e sulla condivisione con Facebook, per spingere gli utenti a migrare sui suoi sistemi. E per facilitare il trasloco dei gruppi, ha abilitato un invito alla chat collettiva a spostarsi su Signal tramite l’invio di un link. https://twitter.com/Signalapp/status/1347309781564813312 Per sfruttare la novità è necessario innanzitutto creare un gruppo Signal con minimo 2 utenti. Una volta creato, per invitare i membri di un ... Leggi su wired (Di venerdì 8 gennaio 2021)l’applicazione di messaggistica crittografata e open source (Imagini:non ha perso tempo. La piattaforma di messaggistica, nota per i suoi alti standard di rispetto della privacy, ha colto la notizia del cambio dei termini del servizio di, che interviene sul trattamento dei dati e sulla condivisione con Facebook, per spingere gli utenti a migrare sui suoi sistemi. E per facilitare il trasloco dei gruppi, ha abilitato un invito allacollettiva a spostarsi sutramite l’invio di un link. https://twitter.com/app/status/1347309781564813312 Per sfruttare la novità è necessario innanzitutto creare uncon minimo 2 utenti. Una volta creato, per invitare i membri di un ...

Basse temperature, ecco come proteggere i contatori dal gelo: i consigli del Sii

A questo proposito, ecco cinque consigli utili ... Basta usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili da rivenditori del settore edile. Per ...

