Donald Trump | “Non sarò presente all’insediamento di Biden”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Per tutti quelli che l’hanno chiesto, nonil 20 gennaio”. Lo ha scrittosu Twitter, annunciando che non presenzieràdi Joecome nuovo presidente degli Stati Uniti, in programma il prossimo 20 gennaio. To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. —J.(@real) January 8, 2021 SportFace.