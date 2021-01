Delitto in Cattolica, il killer potrebbe aver ucciso altre 6 donne: la scoperta sconvolgente (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra gli anni ’60 e gli anni ’70, a Milano, furono uccise in modo cruento alcune donne che non si conoscevano tra di loro e di cui non fu mai trovato l’assassino. Solo ora, a decenni di distanza, le ricerche di un criminologo e l’esistenza di nuovi strumenti tecnologici permettono di ipotizzare che dietro a quelle morti si nasconda un’unico killer, che per qualche motivo avrebbe agito indisturbato per anni. Una delle sue vittime sarebbe Simonetta Ferrero, la donna uccisa nel corso del noto “Delitto in Cattolica” il 24 luglio 1971. Le vittime: le donne uccise ma nessun colpevole Il criminologo Franco Posa ha voluto ripercorrere le indagini che vennero condotte, negli anni ’60-’70, sulle morti cruente (quasi sempre attraverso l’uso di armi bianche) di 7 donne. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra gli anni ’60 e gli anni ’70, a Milano, furono uccise in modo cruento alcuneche non si conoscevano tra di loro e di cui non fu mai trovato l’assassino. Solo ora, a decenni di distanza, le ricerche di un criminologo e l’esistenza di nuovi strumenti tecnologici permettono di ipotizzare che dietro a quelle morti si nasconda un’unico, che per qualche motivo avrebbe agito indisturbato per anni. Una delle sue vittime sarebbe Simonetta Ferrero, la donna uccisa nel corso del noto “in” il 24 luglio 1971. Le vittime: leuccise ma nessun colpevole Il criminologo Franco Posa ha voluto ripercorrere le indagini che vennero condotte, negli anni ’60-’70, sulle morti cruente (quasi sempre attrso l’uso di armi bianche) di 7. ...

