De Luca spiega la 'sua' vaccinazione e vara la tessera: "Decisioni? A fine mese, per ora prudenza" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pausa dettata dalle festività natalizie, torna il consueto appuntamento del venerdì con il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il governatore, via Facebook, ha fatto il punto della situazione sull'emergenza Covid, partendo da quanto accaduto all'alba di oggi all'ospedale del Mare di Napoli dove si è aperta una enorme voragine sotto il parcheggio del nosocomio. Di seguito i passaggi più significativi del suo intervento: USA "Sconvolgente quanto accaduto negli Usa. La più grande democrazia del mondo ha subito un tentativo di colpo di stato dall'attuale presidente. Questo è accaduto. Trump andrebbe arrestato. Vicenda ha coperto di vergogna istituzioni Usa. Con quale credibilità oggi gli Stati Uniti possono rivolgersi al mondo dopo che tutti abbiamo visto gente armata entrare dentro il parlamento americano. I fatti degli Usa ...

