Blatter ricoverato, l’ex presidente FIFA è in gravi condizioni in ospedale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sepp Blatter ricoverato in ospedale, fu a lungo a capo del massimo organismo del calcio mondiale della FIFA. La sua situazione e quanti anni ha. l’ex presidente della FIFA Sepp Blatter è in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Sua figlia Corinne ha annunciato la notizia a Blick, dicendo: “Mio padre è in ospedale e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Seppin, fu a lungo a capo del massimo organismo del calcio mondiale della. La sua situazione e quanti anni ha.dellaSeppè ininma stabili. Sua figlia Corinne ha annunciato la notizia a Blick, dicendo: “Mio padre è ine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Joseph Blatter, l'ex presidente della Fifa ricoverato in ospedale: è grave #JosephBlatter - Milannews24_com : Blatter ricoverato in ospedale: condizioni gravi ma non è in pericolo di vita - sportli26181512 : 'Blatter ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita'': Secondo il quotidiano svizzero Blick l'ex presidente… - ILOVEPACALCIO : L'ex presidente FIFA #Blatter ricoverato in ospedale in condizioni gravi: le ultime - CalcioNews24 : Blatter ricoverato in ospedale: condizioni gravi ma non è in pericolo di vita -