Berrettini-Kirkin oggi | ATP Antalya | orario | tv | programma | streaming

Prenderà il via oggi la stagione 2021 di Matteo Berrettini all'ATP 250 di Antalya. Esordio abbastanza morbido per il romano che si troverà di fronte il tennista di casa Ergi Kirkin numero 446 del ranking. Sarà un test comunque importante per l'azzurro, ovviamente non per il valore dell'avversario, quanto per capire la sua condizione atletica. Berrettini dopo un 2020 tutt'altro che esaltante si è concentrato sulla nuova stagione che si preannuncia densa di appuntamenti. Il romano ha dichiarato di aver bisogno di continuità per ritrovare il suo gioco magari proprio a partire dalla partita di oggi.

