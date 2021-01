Bernardeschi lascia la Juventus? L’indiscrezione sul suo futuro (Di venerdì 8 gennaio 2021) futuro in bilico per Bernardeschi: l’esterno della Juventus è al centro di voci legate all’addio a Torino Nell’edizione dedicata al calciomercato su Sky Sport 24, Francesco Cosatti ha parlato così di Federico Bernardeschi. Sull’esterno della Juventus si sono sprecate parecchie voci legati al suo possibile addio, con Lione e Hertha Berlino sulle sue tracce. «Non credo che una motivazione a giocare in più possa spingerlo a lasciare la Juventus» ha dichiarato Cosatti, cambiando dunque il punto di vista sul futuro del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)in bilico per: l’esterno dellaè al centro di voci legate all’addio a Torino Nell’edizione dedicata al calciomercato su Sky Sport 24, Francesco Cosatti ha parlato così di Federico. Sull’esterno dellasi sono sprecate parecchie voci legati al suo possibile addio, con Lione e Hertha Berlino sulle sue tracce. «Non credo che una motivazione a giocare in più possa spingerlo are la» ha dichiarato Cosatti, cambiando dunque il punto di vista suldel giocatore. Leggi su Calcionews24.com

