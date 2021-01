Benevento Atalanta, i convocati di Inzaghi: out Tuia e Iago Falque (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista di Benevento-Atalanta Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro l’Atalanta. Out Tuia, match winner contro il Cagliari. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Glik, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita.Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippoha diramato la lista deiin vista diFilippo, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita casalinga contro l’. Out, match winner contro il Cagliari. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Glik, Maggio, Barba, Foulon, Pastina.Centrocampisti: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Hetemaj, R. Insigne, Basit, Masella, Improta, Ionita.Attaccanti: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula. Leggi su Calcionews24.com

Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - Atalanta_BC : ?? I 23 nerazzurri in viaggio verso Benevento! ?? Our travelling squad for #BeneventoAtalanta! #SerieATIM… - Dalla_SerieA : VERSO BENEVENTO-ATALANTA, PARLA GASPERINI - - Fantacalcio : Benevento, Inzaghi: 'Noi Atalanta del Sud? Ci vuole molto tempo' - fisco24_info : Serie A: Benevento-Atalanta, formazioni: Tecnico Atalanta elogia Inzaghi: 'Passione e calcio in testa' -