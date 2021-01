Ardemagni, la Reggiana prova il colpo in attacco (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il calciomercato di gennaio è iniziato ufficialmente da pochi giorni ma sono già moltissime le trattative calde. Le società di Serie B sono al lavoro per rinforzare il proprio parchi giocatori per prepararsi ad affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Tra queste c’è la Reggiana, tornata quest’anno in cadetteria dopo 21 anni di assenza, e che attualmente naviga nella parte bassa della classifica. L’obiettivo principale è rinforzare il reparto offensivo: la società emiliana sta lavorando per portare Matteo Ardemagni alla corte di Massimiliano Alvini. Reggiana, obiettivo attaccante: spunta Ardemagni Intervenire sul mercato di gennaio per provare a raggiungere la salvezza. Questo l’obiettivo della Reggiana che, da neopromossa, sta disputando un campionato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il calciomercato di gennaio è iniziato ufficialmente da pochi giorni ma sono già moltissime le trattative calde. Le società di Serie B sono al lavoro per rinforzare il proprio parchi giocatori per prepararsi ad affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Tra queste c’è la, tornata quest’anno in cadetteria dopo 21 anni di assenza, e che attualmente naviga nella parte bassa della classifica. L’obiettivo principale è rinforzare il reparto offensivo: la società emiliana sta lavorando per portare Matteoalla corte di Massimiliano Alvini., obiettivo attaccante: spuntaIntervenire sul mercato di gennaio perre a raggiungere la salvezza. Questo l’obiettivo dellache, da neopromossa, sta disputando un campionato di ...

RashlawQ10 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | #Reggiana, #Ardemagni nome caldo per l'attacco. #Chievo, inserimento per #Gaetano - Giulio_Nosotti : Se ardemagni va veramente alla Reggiana, é la volta buona che prende un carro e mezzo di schiaffi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Reggiana, #Ardemagni nome caldo per l'attacco. #Chievo, inserimento per #Gaetano - TuttoRegia : #Reggiana, il mercato chiama ma il ds Tosi non ha fretta. #Dazi e #Ceravolo i nomi nuovi, #Ardemagni possibile opzi… -

Calciomercato: Ascoli su Firenze. Ardemagni conteso da Reggiana ed Entella

Il Monza prende Ricci dal Sassuolo, mentre la Reggina cerca un portiere. Ascoli vicino a Bidaoui, Cremonese-Bartolomei si fa.

Calciomercato: Ascoli su Firenze. Ardemagni conteso da Reggiana ed Entella

Il Monza prende Ricci dal Sassuolo, mentre la Reggina cerca un portiere. Ascoli vicino a Bidaoui, Cremonese-Bartolomei si fa.