Vertice di maggioranza, Cdm, rimpasto: come Conte vuole uscire dalla crisi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le mosse del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per uscire dalla crisi di governo innescata da Matteo Renzi, leader di Italia viva. Ricucire i rapporti all’interno della maggioranza e salvare… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le mosse del presidente del Consiglio Giuseppeperdi governo innescata da Matteo Renzi, leader di Italia viva. Ricucire i rapporti all’interno dellae salvare… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

CandianiStefano : Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - ZenatiDavide : Italia Viva: “Fase positiva, ma pallino in mano a Conte”. Orlando (Pd) insiste: “Il premier unico che può tenere in… - DonatellaBeneta : RT @CandianiStefano: Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere #mis… - ToninoCogoni : RT @francescagraz1: Un'altra giornata di immobilismo di Conte, che rinvia per l'ennesima volta il vertice di governo. Sembra che il premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice maggioranza Covid, ipotesi zona rossa per il weekend del 9-10. L'8 alcune regioni cambiano fascia la Repubblica Vertice di maggioranza, Cdm, rimpasto: come Conte vuole uscire dalla crisi

Le mosse del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per uscire dalla crisi di governo innescata da Matteo Renzi, leader di Italia viva.

Tra Conte e Renzi è guerra di nervi, sullo sfondo il voto anticipato

ROMA – “Renzi si fa intervistare da tutti i media solo per dire e ridire che il voto anticipato è impossibile, ma anche lui sa che non è così”, spiega l’esponente del Pd che, ben piazzato, è informato ...

Le mosse del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per uscire dalla crisi di governo innescata da Matteo Renzi, leader di Italia viva.ROMA – “Renzi si fa intervistare da tutti i media solo per dire e ridire che il voto anticipato è impossibile, ma anche lui sa che non è così”, spiega l’esponente del Pd che, ben piazzato, è informato ...