Un lunghissimo pene nel cartone animato per bambini: scoppia la polemica in Danimarca (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Danimarca il cartone animato per bambini sull’uomo con un pene lunghissimo In Danimarca sta facendo discutere un cartone animato per bambini che ha come protagonista John Dillermand, un uomo dal pene lunghissimo di cui si serve per superare le difficoltà di tutti i giorni, e che spesso non riesce a controllare. Dillermand significa letteralmente “uomo-pene” in danese. La prima puntata dell’insolita serie animata pensata per bambine e bambini tra i 4 e gli 8 anni è stata trasmessa sabato scorso su DR, la radiotelevisione di Stato della Danimarca. Il cartone animato ha creato fortissime polemiche. ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Inilpersull’uomo con unInsta facendo discutere unperche ha come protagonista John Dillermand, un uomo daldi cui si serve per superare le difficoltà di tutti i giorni, e che spesso non riesce a controllare. Dillermand significa letteralmente “uomo-” in danese. La prima puntata dell’insolita serie animata pensata per bambine etra i 4 e gli 8 anni è stata trasmessa sabato scorso su DR, la radiotelevisione di Stato della. Ilha creato fortissime polemiche. ...

ilpost : Il protagonista è un uomo dal pene lunghissimo di cui si serve per compiere le azioni di tutti i giorni, e che spes… - repubblica : Personaggio con lunghissimo pene 'tuttofare' nel cartoon per bambini: bufera in Danimarca - Osmin__ : RT @140caratteracci: La controversa serie animata danese con l’uomo dal pene lunghissimo - Riccardiologo : RT @repubblica: Personaggio con lunghissimo pene 'tuttofare' nel cartoon per bambini: bufera in Danimarca - 140caratteracci : La controversa serie animata danese con l’uomo dal pene lunghissimo -

Ultime Notizie dalla rete : lunghissimo pene Un omino dal pene lunghissimo. La serie animata danese per bimbi fa impazzire le femministe (Video) Il Primato Nazionale John Dillermand, cartone choc su uomo col pene lunghissimo/ “Educativo per bambini..”

John Dillermand, polemica in Danimarca per serie tv a cartone animato su un uomo col pene lunghissimo. C'è chi lo ritiene educativo per i ...

In Danimarca c’è una polemica su uno show per bambini con un uomo dal pene lunghissimo

John Dillermand ha un pene dalla lunghezza spropositata – il suo nome significa letteralmente “uomo-pene”, “diller” è infatti lo slang danese che indica l’organo riproduttivo maschile – ed è il protag ...

John Dillermand, polemica in Danimarca per serie tv a cartone animato su un uomo col pene lunghissimo. C'è chi lo ritiene educativo per i ...John Dillermand ha un pene dalla lunghezza spropositata – il suo nome significa letteralmente “uomo-pene”, “diller” è infatti lo slang danese che indica l’organo riproduttivo maschile – ed è il protag ...