Trump attacca l’America, ma guarda un po’ che sorpresa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ma guarda un po’ che sorpresa: Donald Trump è un golpista. Ben svegliati, eh. Sono anni, da prima che fosse eletto nel 2016, che in due o tre scriviamo e diciamo in tutti i modi possibili che saremmo arrivati esattamente a questo punto, all’assalto armato alle istituzioni degli Stati Uniti istigato dalla Casa Bianca, mentre il governo miserabile e complice di Giuseppe Conte e di Luigi Di Maio, senza dimenticare quell’altro campione di Matteo Salvini, flirtava con l’impostore arancione, salutandolo come un fratello del cambiamento, piegandosi ai suoi desideri criminali di diffondere quelle stesse fregnacce alla base degli eventi di Washington, umiliando i nostri servizi segreti, le nostre istituzioni, il nostro paese. Trump è un truffatore patentato, aiutato da Vladimir Putin e dal modello di business delle corporation ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Maun po’ che: Donaldè un golpista. Ben svegliati, eh. Sono anni, da prima che fosse eletto nel 2016, che in due o tre scriviamo e diciamo in tutti i modi possibili che saremmo arrivati esattamente a questo punto, all’assalto armato alle istituzioni degli Stati Uniti istigato dalla Casa Bianca, mentre il governo miserabile e complice di Giuseppe Conte e di Luigi Di Maio, senza dimenticare quell’altro campione di Matteo Salvini, flirtava con l’impostore arancione, salutandolo come un fratello del cambiamento, piegandosi ai suoi desideri criminali di diffondere quelle stesse fregnacce alla base degli eventi di Washington, umiliando i nostri servizi segreti, le nostre istituzioni, il nostro paese.è un truffatore patentato, aiutato da Vladimir Putin e dal modello di business delle corporation ...

giu_alessi : RT @christianrocca: L’eversore in chief Trump attacca l’America, ma guarda un po’ che sorpresa - rpp_tweet : Infatti. Anni orrendi in Usa e in Italia. Bravissimo ?@christianrocca? ????Trump attacca l’America, ma guarda un po’… - guidotweet : RT @christianrocca: L’eversore in chief Trump attacca l’America, ma guarda un po’ che sorpresa - RaffaelePizzati : @CaffarelloRm @marattin No , Fabrizio Barca non attacca #Trump perché è l'amico di #Giuseppi - ineedsomesleepK : RT @christianrocca: L’eversore in chief Trump attacca l’America, ma guarda un po’ che sorpresa -