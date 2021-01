Treno Deragliato a Spoleto: frana sui binari, 70 a bordo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il dramma del , cosa è successo e qual è la situazione. Nel primissimo pomeriggio di oggi, un Treno regionale della linea Falconara-Orte, ovvero il Treno 4512 partito da Roma e diretto a Foligno, è finito contro una frana caduta sui binari. A causare la frana, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il dramma del , cosa è successo e qual è la situazione. Nel primissimo pomeriggio di oggi, unregionale della linea Falconara-Orte, ovvero il4512 partito da Roma e diretto a Foligno, è finito contro unacaduta sui. A causare la, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Today_it : Treno contro una frana: sei le vetture fuori dai binari - Pablecito80 : RT @AntonioTorel79: @alex87pr @opificioprugna @enzoboffelli Per non dimenticare il Ponte di Genova crollato, il treno alta velocità deragli… - La_gaia_scienza : @AlvisiConci Conci è inutile. Non capiscono. Sono su un treno che è già deragliato. - AntonioTorel79 : @alex87pr @opificioprugna @enzoboffelli Per non dimenticare il Ponte di Genova crollato, il treno alta velocità der… - Acid0_nucleic0 : @il_Maggiore Mi ricorda un treno deragliato...:) -

Ultime Notizie dalla rete : Treno Deragliato Tragedia sfiorata a Giuncano: treno con 70 persone a bordo deraglia per una frana LaNotiziaQuotidiana Treno Deragliato a Spoleto: frana sui binari, 70 a bordo

Il dramma del treno deragliato a Spoleto: frana sui binari, 70 a bordo, cosa è successo e qual è la situazione.

Spoleto: treno con 70 passeggeri deragliato, frana sui binari

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Spoleto: treno con 70 passeggeri deragliato, frana sui binari tra Roma e Foligno.

Il dramma del treno deragliato a Spoleto: frana sui binari, 70 a bordo, cosa è successo e qual è la situazione.Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Spoleto: treno con 70 passeggeri deragliato, frana sui binari tra Roma e Foligno.