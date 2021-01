Torino, Cairo: «Abbiamo dimostrato di saper essere una squadra compatta» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Urbano Cairo è soddisfatto per il pareggio del suo Torino contro il Verona. Ora i granata sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan Il presidente del Torino Urbano Cairo è soddisfatto dopo il pareggio casalingo ottenuto ieri contro il Verona. Il suo commento è stato raccolto da Gazzetta dello Sport. «Abbiamo aggiunto un buon punto alla classifica, dimostrando di saper essere una squadra compatta e vogliosa, contro tra l’altro un Verona che è veramente una buonissima formazione, molto coriacea e ben organizzata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Urbanoè soddisfatto per il pareggio del suocontro il Verona. Ora i granata sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan Il presidente delUrbanoè soddisfatto dopo il pareggio casalingo ottenuto ieri contro il Verona. Il suo commento è stato raccolto da Gazzetta dello Sport. «aggiunto un buon punto alla classifica, dimostrando diunae vogliosa, contro tra l’altro un Verona che è veramente una buonissima formazione, molto coriacea e ben organizzata». Leggi su Calcionews24.com

TorinoFC_1906 : Il Presidente Cairo - unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovan… - sportli26181512 : Torino, nervosismo Cairo per il mercato e per... Belotti: Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di… - ilPentasport : Asse di mercato con il Torino, i granata offrono 16 milioni per Kouame. Il club di Cairo (che apprezza anche Duncan… - gazzettaGranata : Giampaolo si arrabatta, Belotti è stanco, Cairo ha portafoglio e bocca cuciti e il Torino langue nei bassifondi del… - marinabeccuti : Giampaolo si arrabatta, Belotti è stanco, Cairo ha portafoglio e bocca cuciti e il Torino langue nei bassifondi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cairo Torino: Cairo-giocatori, che rapporto c’è? “Ho fatto un discorso, ma i risultati…” Toro News Torino, Cairo: «Abbiamo dimostrato di saper essere una squadra compatta»

Urbano Cairo è soddisfatto per il pareggio del suo Torino contro il Verona. Ora i granata sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan ...

Torino-Verona non è finita: ora la sfida è per Kouamé

Proprio l’operazione che potrebbe portare il centrocampista sotto la Mole, potrebbe favorire l’arrivo anche della punta. La partita tra Torino e Verona è in pieno svolgimento, in attesa del fischio fi ...

Urbano Cairo è soddisfatto per il pareggio del suo Torino contro il Verona. Ora i granata sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan ...Proprio l’operazione che potrebbe portare il centrocampista sotto la Mole, potrebbe favorire l’arrivo anche della punta. La partita tra Torino e Verona è in pieno svolgimento, in attesa del fischio fi ...