Switch impressionante: in UK nel 2020 ha venduto più di PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Nintendo Switch stia registrando i suoi anni migliori è un dato di fatto: gli ultimi dati globali pubblicati a novembre del 2020 indicano che la console ibrida dal suo arrivo nel 2017 ha venduto la bellezza di 68,3 milioni di unità, con soli 7 milioni negli ultimi 3 mesi. Rimanendo nel 2020, Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, attraverso Twitter ha dichiarato che l'anno precedente Nintendo Switch ha a tutti gli effetti venduto più di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S messe insieme. E a quanto pare questo successo continuerà anche nel nuovo anno: in un recente articolo di GamesIndustry.biz, gli analisti Mat Piscatella di NPD, Dr. Serkan Toto di Kantan Games e Piers Harding-Rolls of ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Che Nintendostia registrando i suoi anni migliori è un dato di fatto: gli ultimi dati globali pubblicati a novembre delindicano che la console ibrida dal suo arrivo nel 2017 hala bellezza di 68,3 milioni di unità, con soli 7 milioni negli ultimi 3 mesi. Rimanendo nel, Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, attraverso Twitter ha dichiarato che l'anno precedente Nintendoha a tutti gli effettipiù di PS4, PS5,One eX/S messe insieme. E a quanto pare questo successo continuerà anche nel nuovo anno: in un recente articolo di GamesIndustry.biz, gli analisti Mat Piscatella di NPD, Dr. Serkan Toto di Kantan Games e Piers Harding-Rolls of ...

Eurogamer_it : #NintendoSwitch impressionante: in UK nel 2020 ha venduto più di #PS5, #PS4, #XboxOne e #XboxSeriesX. - itsmc17 : RT @fraaancescaaa17: Io farei vedere a questi due babbalei i video da metá novembre in poi ... Che switch impressionante abbiamo percepito… - fraaancescaaa17 : Io farei vedere a questi due babbalei i video da metá novembre in poi ... Che switch impressionante abbiamo percepito ?? #PRELEMI - matteodessilani : @theres52ways che mi sprona sempre. Quanto sei forte. Non so nemmeno che dire, è impressionante lo switch tra psica… -

Ultime Notizie dalla rete : Switch impressionante Nintendo Switch ha venduto più di PS5, PS4, Xbox One e Series X|S messe assieme in UK Everyeye Videogiochi Nintendo Switch ha venduto quanto PS5, PS4, Xbox One e Series X messe assieme in UK

Dal Regno Unito arriva un dettaglio impressionante in merito alla vendite di Nintendo Switch, che sono oltre ogni immaginazione.

Classifiche UK, Animal Crossing: New Horizons torna in vetta nella prima settimana del 2021

Animal Crossing: New Horizons è il primo gioco in cima alla classifica dei giochi fisici del Regno Unito nel 2021. Il titolo esclusivo per Switch ha visto un aumento del 7% rispetto alla scorsa settim ...

Dal Regno Unito arriva un dettaglio impressionante in merito alla vendite di Nintendo Switch, che sono oltre ogni immaginazione.Animal Crossing: New Horizons è il primo gioco in cima alla classifica dei giochi fisici del Regno Unito nel 2021. Il titolo esclusivo per Switch ha visto un aumento del 7% rispetto alla scorsa settim ...