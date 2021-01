Quanto guadagna un notaio in Italia: stipendio lordo e netto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quanto guadagna un notaio in Italia? Lo stipendio di un notaio, è risaputo, spesso è molto alto, tanto che diverse persone si fanno tentare dal voler intraprendere questa professione auspicando lauti guadagni. Ma i soldi arrivano comunque dopo molta fatica e una lunga preparazione, che fa di questo mestiere uno dei più redditizi ma anche uno di quelli con maggiori responsabilità e competenze giuridiche. Il notaio, per intenderci, non è semplicemente colui che mette una firma e guadagna la parcella, ma chi ha una conoscenza giuridica molto vasta in diversi ambiti, senza contare il ruolo di responsabilità nell’accordo tra le parti, quando ci si riferisce ad esempio a una compravendita immobiliare. Quanto guadagna un ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 gennaio 2021)unin? Lodi un, è risaputo, spesso è molto alto, tanto che diverse persone si fanno tentare dal voler intraprendere questa professione auspicando lauti guadagni. Ma i soldi arrivano comunque dopo molta fatica e una lunga preparazione, che fa di questo mestiere uno dei più redditizi ma anche uno di quelli con maggiori responsabilità e competenze giuridiche. Il, per intenderci, non è semplicemente colui che mette una firma ela parcella, ma chi ha una conoscenza giuridica molto vasta in diversi ambiti, senza contare il ruolo di responsabilità nell’accordo tra le parti, quando ci si riferisce ad esempio a una compravendita immobiliare.un ...

